В Лондоне нашли капсулу времени принцессы Дианы: что в ней было
Более тридцати лет назад Диана, принцесса Уэльская, вместе с детьми закопали в больнице на Грейт-Ормонд-стрит капсулу времени. Недавно ее раскопали, чтобы освободить место для строительства детского онкологического центра.
Более 30 лет капсула находилась под землей. Деревянный ящик, покрытый свинцом, был запечатан в 1991 году в ознаменование закладки первого камня здания клуба Variety больницы на Грейт-Ормонд-стрит, который открылся в 1994 году для замены устаревших зданий и клинических учреждений, пишет The Guardian и публикует снимки.
Тогда двое детей, победив в конкурсе Blue Peter, выбрали 10 предметов, символизирующих жизнь в 90-х и вместе с принцессой Дианой создали такую капсулу времени.
Капсулу времени планировалось обнаружить через «сотни лет», но ее выкопали, чтобы освободить место для строительства детского онкологического центра. В ней были найдены компакт-диск с альбомом Кайли Миноуг «Rhythm of Love», лист переработанной бумаги и паспорт, а также коллекция британских монет, контейнер с пятью семенами деревьев и голограмма снежинки.
Принцесса Диана стала президентом детской больницы в 1989 году и посещала ее несколько раз до своей смерти в 1997 году. Она лично помогала детям выбирать предметы для этой капсулы.
Такая же церемония была проведена в 1872 году, во время которой тогдашняя принцесса Уэльская Александра заложила первый камень в фундамент больницы, также запечатав капсулу времени. Эта капсула, содержавшая фотографию королевы Виктории, до сих пор не найдена.