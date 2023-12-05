В лосинах и бейсболке: Меган Маркл сфотографировали на прогулке в Монтесито

Меган Маркл запечатлели папарацци во время прогулки в нескольких километрах от их с принцем Гарри особняка в Монтесито.

Пока в Англии продолжается фурор по поводу скандала, связанного с выходом книги Омида Скоби, герцог и герцогиня Сассекские не торопятся выступать с заявлением и публично взять на себя ответственность за то, что это не они передали Скоби имена тех высокопоставленных членов королевской семьи, которые интересовались цветом кожи сына пары Арчи, когда Меган была беременна. И хотя юристы призывают Сассекских не молчать, Меган и Гарри продолжают делать вид, что ничего не происходит.

Меган Маркл с сыном Арчи / Фото: Getty Images

На днях 42-летнюю герцогиню заметили на прогулке в Санта-Барбаре. Она была одета в черные леггинсы, черную футболку с длинными рукавами и зеленую бейсболку и обута в кроссовки New Balance. Меган была в солнцезащитных очках Krewe, а волосы собрала в косу.

Издание Daily Mail опубликовало видео с прогулки герцогини. Похоже, ее сопровождала охрана. Меган выглядела непринужденно, впрочем, как и всегда. Герцогиня давно научилась работать с прессой и не исключено, что эта "прогулка" была запланирована, чтобы сместить фокус внимания со Скоби на Меган.

Отметим, Сассекские отказались публично защищать своих родственников, а издатель книги Скоби не предоставил никаких объяснений того, как эти имена "королевских расистов"оказались в печати. Сообщается, что Букингемский дворец и Кенсингтонский дворец рассматривают возможность судебного иска.

Читайте также: