В лососевом костюме и цветочных серьгах: королева Максима появилась на публичном мероприятии

Супруга короля Виллема-Александра очень много работает. При этом и выглядит просто замечательно.

На днях королева Максима приняла участие в запуске программы "Больше искусства и культуры в школе и окружающей среде", расширенной программы "Больше музыки в классе", которая обеспечивает доступ к искусству, культуре и музыке для детей, которые обычно не могут познакомиться с музыкальными инструментами и культурой. Мероприятие прошло в Гааге.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева прибыла на встречу в костюме красивого лососевого оттенка от Natan Couture, кожаных мюлях на каблуках от этого же бренда и в руках держала клатч Sophie Habsburg. Королева дополнила образ цветочными серьгами, макияжем в натуральных оттенках, надела браслет на запястье и распустила волосы.

В королевском аккаунте в Instagram было опубликовано больше снимков с мероприятия, где видно, как Максима с интересом общалась с детьми и с публикой.

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