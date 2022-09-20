В лубутенах, колготах и национальном халате: король Бутана на похоронах Елизаветы II

Король Бутана вместе с супругой почтил память британской монархини.
Государственные похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве вчера посетили король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и королева Джецун Пема. Они прибыли на траурную службу вместе с императором Японии Нарухито и императрицей Масако.
Король Бутана был одет в траурную национальную одежду – гхо, которая состояла из черного халата до колен с красной подкладкой, белыми рукавами и пояса из ткани кера. Его образ дополнили черные плотные колготки и черные туфли с красной подошвой от Christian Louboutin.
Королева Джецун Пема выбрала для траурного мероприятия черное длинное платье, поверх которого надела атласную черную блузку с черным цветочным принтом. Аутфит Пема дополнила черными туфлями и черным клатчем. Шею она украсила серым ожерельем, уши – лаконичными серьгами, а руку – золотым браслетом.
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