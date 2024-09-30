В луке из твида и босоножках: принцесса Александра на модном показе в Париже

Принцесса Александра Ганноверская и Джованна Батталья Энгельберт посетили модный показ в Париже.
Дочь принцессы Каролины Монакской посетила показ коллекции Giambattista Valli сезона весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже.
На светское мероприетие, которое проходило в отеле Pozzo di Borgo, принцесса Александра приехала в черном аутфите из твида и обута в черные босоножки, украшенные жемчугом. 25-летняя Александра распустила волосы, сделала легкий макияж, а из украшений надела несколько колец на пальцы и золотую цепочку на шею.
В августе мы часто видели девушку на Олимпийских играх в Париже, которые она посещала вместе со своим дядей – князем Альбером II.
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