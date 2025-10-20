- Дата публикации
Категория
- Общество
В луке осенних оттенков: Зара Тиндалл в красивом наряде приехала на мероприятие с королевой Камиллой
Дочь принцессы Анны — Зара Тиндалл — посетила конные соревнования в Аскоте.
44-летняя Зара приехала на День чемпионов Аскота на ипподроме Аскот, составив компанию Ее Величеству королеве Камилле.
Для нового выхода в свет Зара выбрала стильный осенний образ.
На ней был темно-синий юбочный костюм от бренда The Fold, дополнила она его сумкой Aspinal of London цвета марсала, блузкой в тон, замшевыми сапогами Dune London, ободком на голове Bee Smith Millinery и серьгами-висюльками Van Peterson London.
Зара сделала лаконичный макияж и маникюр в цвет своего наряда. Также у нее на пальце сверкало помолвочное и обручальное кольцо. Ранее мы рассказывали о любимых аксессуарах дочери принцессы Анны.
Как наездница, Зара Тиндалл редко пропускает мероприятия, связанные с лошадьми.