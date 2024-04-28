В луке от Louis Vuitton: княгиня Шарлин с мужем и детьми сходила на гонки

Князь Альбер II и княгиня Шарлин в сопровождении наследного принца Жака и принцессы Габриэллы посетили 7-й этап E-Prix Монако.

Он является частью календаря чемпионата мира ABB FIA Formula E. В конце гонки Альбер II вручил кубок победителю, гонщику Митчу Эвансу, а Шарлин вручила кубок Нику Кэссиди.

Княгиня приехала на гонку в черном приталенном жакете на замке от Louis Vuitton, сочетая его с брюками-карго кремового цвета от этого же бренда и кожаными туфлями-лодочками Louis Vuitton на каблуках. У Шарлин была ее фирменная прическа, а челку она зачесала на правый бок и сделала натуральный макияж на лице.

Снимками с мероприятия поделились в официальном аккаунте княжеской четы Монако в Instagram.

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Напомним, несколькими днями ранее Шарлин с мужем и детьми посещала Гамбург. Княжеская чета взяла с собой в заграничную поездку детей, что бывает крайне редко.

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