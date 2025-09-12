- Дата публикации
-
В луке от любимого бренда: элегантная королева Максима приехала в музей
Королева Нидерландов открыла обновленный Музей ковров в Генемейдене.
Музей снова открыл свои двери после реставрации и Максима приехала на открытие.
Ее Величеству провели экскурсию по музею, а также Максима пообщалась с волонтерами и людьми, которые занимались реставрацией о развитии ковровой промышленности. Она также познакомится с традиционными ремеслами, связанными с ковроткачеством.
Для нового появления на публике королева выбрала блузку, юбку и туфли на каблуках от любимого бренда Natan Couture. В руках она держала маленький замшевый клатч, на голове у нее была широкополая шляпа, волосы собраны в прическу, а в ушах серьги с бриллиантами и легкий макияж на лице. Королева также сделала светлый маникюр, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо.
Напомним, на днях королева Максима с супругом королем Виллемом-Александром посетили муниципалитеты Лелистад, Алмер и Зеволде в южной части провинции Флеволанд, где Ее Величество блистала в розовом наряде тоже от Natan Couture.