В наряде с цветоком на груди и сапфировых серьгах: королева Максима посетила рождественский концерт

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество посетила рождественский музыкальный гала-концерт в театре «Шассе» в Бреде. Максима является почетным председателем фонда «Больше музыки в классе», организатора концерта.

С 2015 года фонд занимается предоставлением структурированного музыкального образования всем учащимся начальной школы в Нидерландах и странах Карибского бассейна.

Цель фонда — расширить кругозор учащихся и способствовать их когнитивному, социальному и творческому развитию.

На концерте королева Максима выступила с речью о важности широкого спектра культурных предложений для детей и молодежи.

На мероприятии Максима появилась в новом образе. Она надела синий топ с большим цветком на груди и пышным узлом на талии — от модного дома Natan — ее любимого бренда. Также на ней были широкие брюки со стрелками и остроносые туфли-лодочки на каблуках. Образ дополнял кожаный клатч и сапфировые серьги. Волосы королева собрала в прическу, сделала выразительный макияж и свой любимый красный маникюр.

