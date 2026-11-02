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В луке в осенних оттенках: королева Мэри посетила церемонию вручения наград
Королева Дании Мэри посетила церемонию вручения наград Hubertusjagten, которая прошла в Дюрехавене, к северу от Копенгагена, где она вручила почетную премию, носящую ее имя.
Ее Величество посетила Хубертусъягтен, конные соревнования, которые проводятся каждое первое воскресенье ноября в Дюрехавене, к северу от Копенгагена, и собирают десятки всадников перед тысячами зрителей.
Она участвует в этом мероприятии уже много лет, хотя в 2015 году ей пришлось пропустить его из-за официальной поездки в Египет. Теперь супруга Фредерика X вручала почетную награду, носящую ее имя, — обязанность, которую она взяла на себя, будучи кронпринцессой.
Для этого случая Мэри выбрала образ в деревенском стиле, идеально подходящий к конной тематике. Королева надела приталенный темно-коричневый жакет с передними карманами и кожаным поясом, подчеркивающим талию, в сочетании с клетчатой юбкой миди в зеленых и коричневых тонах.
Завершили ансамбль темно-коричневые замшевые сапоги до колена и широкополая шляпа, украшенная перьями, а каштановые волосы она оставила распущенными. В целом, образ был выдержан в клетчатых и осенних тонах.
Фотографиями и видео с мероприятия королевская семья поделилась в своем Instagram.
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