ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
143
Время на прочтение
1 мин

В луке в осенних оттенках: королева Мэри посетила церемонию вручения наград

Королева Дании Мэри посетила церемонию вручения наград Hubertusjagten, которая прошла в Дюрехавене, к северу от Копенгагена, где она вручила почетную премию, носящую ее имя.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Мэри

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Ее Величество посетила Хубертусъягтен, конные соревнования, которые проводятся каждое первое воскресенье ноября в Дюрехавене, к северу от Копенгагена, и собирают десятки всадников перед тысячами зрителей.

Она участвует в этом мероприятии уже много лет, хотя в 2015 году ей пришлось пропустить его из-за официальной поездки в Египет. Теперь супруга Фредерика X вручала почетную награду, носящую ее имя, — обязанность, которую она взяла на себя, будучи кронпринцессой.

Для этого случая Мэри выбрала образ в деревенском стиле, идеально подходящий к конной тематике. Королева надела приталенный темно-коричневый жакет с передними карманами и кожаным поясом, подчеркивающим талию, в сочетании с клетчатой ​​юбкой миди в зеленых и коричневых тонах.

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Завершили ансамбль темно-коричневые замшевые сапоги до колена и широкополая шляпа, украшенная перьями, а каштановые волосы она оставила распущенными. В целом, образ был выдержан в клетчатых и осенних тонах.

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Фотографиями и видео с мероприятия королевская семья поделилась в своем Instagram.

(листайте фото вправо)

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie