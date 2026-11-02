В луке в осенних оттенках: королева Мэри посетила церемонию вручения наград

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

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Ее Величество посетила Хубертусъягтен, конные соревнования, которые проводятся каждое первое воскресенье ноября в Дюрехавене, к северу от Копенгагена, и собирают десятки всадников перед тысячами зрителей.

Она участвует в этом мероприятии уже много лет, хотя в 2015 году ей пришлось пропустить его из-за официальной поездки в Египет. Теперь супруга Фредерика X вручала почетную награду, носящую ее имя, — обязанность, которую она взяла на себя, будучи кронпринцессой.

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Для этого случая Мэри выбрала образ в деревенском стиле, идеально подходящий к конной тематике. Королева надела приталенный темно-коричневый жакет с передними карманами и кожаным поясом, подчеркивающим талию, в сочетании с клетчатой ​​юбкой миди в зеленых и коричневых тонах.

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Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Завершили ансамбль темно-коричневые замшевые сапоги до колена и широкополая шляпа, украшенная перьями, а каштановые волосы она оставила распущенными. В целом, образ был выдержан в клетчатых и осенних тонах.

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Фотографиями и видео с мероприятия королевская семья поделилась в своем Instagram.

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