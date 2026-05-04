В луке в стиле casual и с новой прической: княгиня Шарлин на спортивном турнире
Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили первый турнир по регби-7 в Монако, который состоялся в пятницу, 1 мая, на стадионе принца Жака в Босолей.
Организованный Федерацией регби Монако и футбольным клубом AS Monaco Rugby при поддержке Фонда принцессы Шарлин Монакской, этот турнир по регби-7 собрал женские и мужские команды из Монако и со всего мира в спортивной, дружеской и целеустремленной атмосфере.
Шарлин, как президент Федерации регби Монако, открыла турнир среди мужчин вместе с Антуаном Зегдаром, покровителем мероприятия и послом ее Фонда.
В завершение турнира княжеская чета вручила трофей команде «Севентис», победившей в матче против «ОАЭ Шахин» со счетом 35:14.
На спортивном мероприятии княгиня Шарлин появилась в рубашке с длинными рукавами на пуговицах Max Mara, белом топе и белых брюках, а обута была в кроссовки Hermes в бежевом цвете.
Волосы Шарлин были распущены, теперь она демонстрирует свою новую укладку легкими волнами, а на ее лице был легкий макияж и несколько золотых серьг-колец в ушах.
Также недавно Шарлин и ее муж Альбер II посещали открытие приюта для животных в Пейле, где княгиня появилась в деловом брючном костюме.