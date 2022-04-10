В луке за 120 долларов: что надевал Владимир Зеленский на встречу с Борисом Джонсоном

В луке за 120 долларов: что надевал Владимир Зеленский на встречу с Борисом Джонсоном

Со дня полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину президент Владимир Зеленский носит исключительно одежду в стиле милитари.

В субботу, 9 апреля, в Киев непредсказуемо прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, где встретился с Зеленским. Как стало известно, Джонсон приехал в столицу Украины поездом из Польши. Для встречи премьер-министр надел свой традиционный образ: синий костюм, галстук и белую рубашку. А вот президент Украины с 24 февраля носит исключительно тактическую одежду, при чем от совершенно простых и доступных брендов. Наряд, выбранный для встречи с британским политиком, обошелся главе страны в около 120 долларов, это приблизительно 3530 гривен.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / Associated Press

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / Associated Press

Первым лук президента Украины разобрал в Facebook Андрей Пындык. По его словам, на Зеленском была оливковая кофта на молнии с флисом, цена которой составляет 383 гривен, футболка-хаки за 200 гривен, кроссовки Saucony jazz camo, стоимостью 1959 гривен, тактические штаны Rip Stop Dark за 1010 гривен.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / Associated Press

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / Associated Press

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