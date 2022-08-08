В любимом бикини: Элизабет Херли похвасталась соблазнительным декольте

57-летняя британская актриса продолжает сама рекламировать бикини своего бренда.
Элизабет Херли порадовала фанов новым пикантным снимком в Instagram. Актриса сфотографировалась с нового ракурса в своем любимом голубом купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с металлической фурнитурой. Лиз похвасталась обольстительным декольте. Позировала она перед зеркалом.
Волосы спадали на ее плечи и зону декольте. На лице был нежный макияж: глаза она подчеркнула черным карандашом, а губы накрасила розовой помадой.
Напомним, Херли в цветочном платье с разрезом и золотых босоножках на каблуке, посетила фестиваль в городе Чичестер.
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