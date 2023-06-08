В любимом бордовом цвете: королева Матильда вручила призы победителям музыкального конкурса

Церемония вручения наград состоялась в городе Ватерлоо.
Королева Бельгии Матильда посетила церемонию награждения победителей музыкального Конкурса имени королевы Елизаветы, которая прошла в Музыкальной капелле королевы Елизаветы в Ватерлоо.
Главный приз включает в себя денежное вознаграждение в размере 25 000 евро и дает победителю возможность принять участие во многочисленных концертах в Бельгии и за рубежом.
В этом году гран-при получил южнокорейский певец Тэхан Ким.
Королева же пришла на мероприятие в наряде любимого бордового оттенка. На ней было платье миди от бренда Maison Natan с орнаментом пейсли, которое она дополнила ободком от Maison Fabienne Delvigne и туфлями от Dior.
Напомним, днем ранее королева Бельгии Матильда и ее младшая дочь - принцесса Элеонора - посетили финал этого музыкального мероприятия.
Конкурс проводится в Брюсселе с 1937 года. Он назван в честь королевы Бельгии Елизаветы, патронировавшей его создание. Она была большой любительницей музыки, и сама играла на скрипке.
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