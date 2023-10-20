В любимом брючном костюме: королева Летиция с дочерьми и супругом на торжественном мероприятии

Испанская королевская семья сегодня также на мероприятии, посвященном премии "Принцесса Астурийская".

Король Филипп VI, королева Летиция и две их дочери – принцесса Леонор и инфанта София – встретились с победителями конкурса "Принцесса Астурия" Awards 2023 в отеле Reconquista в Овьедо.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Присутствовала на мероприятии и 74-летняя американская актриса Мерил Стрип. Она была в черном жакете, брюках и обуви на каблуках.

Королева Летиция надела свой любимый сиреневый брючный костюм под белую блузку, к которому подобрала нюдовые туфли-слингбэки на невысоких каблуках, распустила волосы и сделала выразительный макияж. Ее младшая дочь София была в молочно-белом жакете и мини-юбке в сочетании с черными остроносыми балетками, а старшая Леонор – в розовом платье-рубашке миди и нюдовых лодочках на каблуках. Одна из сестер волосы распустила, а другая, наоборот, собрала их в высокий хвост.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Король Филипп VI надел темно-синий полосатый костюм, голубую рубашку и галстук в крапинку, а обут был в идеально начищенные черные туфли.

Вчера вечером королевская семья побывала на концерте в преддверии вручения премии "Принцесса Астурийская" в Королевском театре в Овьедо.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

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