В любимом цветочном платье: герцогиня Камилла впервые вышла в свет после каникул

Герцогиня Корнуольская Камилла уже также возвращается к исполнению своих королевских обязанностей после летних каникул, которые они с супругом Чарльзом провели в Шотландии.

Вчера герцогиня Камилла вместе с ведущей BBC Фионой Брюс посетила выставку Antiques Roadshow в The Eden Project в Паре, Англия.

Герцогиня Корнуольская и Фиона Брюс / Фото: Getty Images

75-летняя герцогиня появилась на публике в одном из своих любимых платьев-рубашек зеленого цвета с цветочным принтом.

У герцогини была ее фирменная укладка, легкий макияж на лице и золотые серьги в ушах. Судя по ее улыбке, она была рада провести время с ведущей BBC и принять участие в одном из эпизодов ее шоу. Сама Фиона была одета в голубой короткий жакет, белые широкие джинсы с высокой талией и обута в кеды.

Герцогиня Корнуольская / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, что Камилла и принц Чарльз совершили первый выход в свет после летних каникул, присутствуя на Играх горцев в Бремере, в Шотландии.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

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