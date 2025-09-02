ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин
1 мин

В любимом гороховом платье: королева Камилла приехала в благотворительную организацию

Королева Камилла совершила новый рабочий выход на этой неделе.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Ее Величество прибыла сегодня в штаб-квартиру благотворительной организации ShelterBox, чтобы встретиться с сотрудниками и волонтерами в честь ее двадцатипятилетия в Труро.

В 2007 году Камилла стала президентом организации, а в 2021 году ее покровительницей.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева выглядела великолепно после летнего отдыха и была в любимом темно-синем гороховом платье от Fiona Clare с белым воротником, бежевых туфлях на каблуках, а образ дополнила классическими жемчужными серьгами-висюльками с бриллиантами, браслетом Van Cleef & Arpels на запястье и несколькими подвесками на шее — в том числе и новинкой в виде двух сердец, сплетенных в одно — скорее всего подарок от ее мужа короля Чарльза. Также у Камиллы были уложены волосы и макияж на лице.

В прошлый раз мы видели Камиллу во время ее визита в Йорк, когда она посещала церемонию награждения на йоркском ипподроме. Конные соревнования Ее Величество очень любит и часто их посещает.

Королева Камилла в Йорке / © Getty Images

Королева Камилла в Йорке / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
36
