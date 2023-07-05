В любимом "гороховом" платье: принцесса Кейт с мужем Уильямом на праздничном мероприятии

Принц и принцесса Уэльские совершили неожиданный визит к медикам и пациентам в честь 75-летия Национальной службы здравоохранения Великобритании.

В Instagram Уэльские поделились видео с мероприятия. Пара побывала на вечеринке "Большое чаепитие", организованной благотворительной организацией NHS, где продемонстрировала свои кулинарные навыки.

"Поздравляем с 75-летием Национальной службы здравоохранения Великобритании! Приятно присоединиться к особенному чаепитию @nhscharitiestogether, чтобы отпраздновать лишь некоторых из многих невероятных людей, которые делают NHS тем, чем она является!" - написали Уэльские в подписи к опубликованному в соцсетях видео.

Принцесса Кейт появилась на этом мероприятие в голубом платье в белый горох от Alessandra Rich с плиссированным подолом и поясом, подчеркивающим тонкую талию Ее Высочества. Обула белые кожаные туфли-лодочки Jimmy Choo и серьги с искусственным жемчугом Heavenly London. Кстати, в этом же платье мы видели принцессу Уэльскую на Уимблдоне летом 2022 года.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Ее муж - принц Уильям - надел темный пиджак и светлую рубашку. Они оба в кухонных фартуках выглядели весьма забавно. Присутствующие на мероприятии люди рассказали, что Кейт лучше справлялась с задачами, но они оба весело провели время.

Напомним, вчера король Чарльз и королева Камилла на мероприятии в Шотландии также отметили 75-летие NHS и разрезали торт.

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