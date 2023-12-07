В любимом изумрудном костюме: королева Камилла побывала на цветочной выставке

Ее Величество очень любит все, что связано с садом.

Королева Камилла побывала на выставке под названием "Деконструированный ландшафт", посетив открытие Недели зимних цветов в Садовом музее на юге Лондона. Королева осмотрела цветочные инсталляции и побеседовала с дизайнерами.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла облачилась сегодня в изумрудный жакет и юбку, под жакетом у нее была молочно-белая блузка, она обула высокие замшевые сапоги на каблуках, была в жемчужных серьгах и со своей классической прической.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Во время своего визита королева осмотрела инсталляции нескольких дизайнеров, а также встретилась с представителями Совета по делам искусств Англии и организации "Цветы с фермы", чьи цветы использовал Шейн Коннолли для демонстрации на коронации короля в начале этого года.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева также встретилась с волонтерами благотворительной организации Floral Angels, которые перерабатывают цветы, подаренные на мероприятиях, и переставляют их для использования в хосписах, женских приютах и ​​домах престарелых.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Днем ранее королева Камилла в элегантном черном костюме в полоску посетила приют для женщин в Лондоне, страдающих от домашнего насилия.

Читайте также: