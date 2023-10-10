В любимом изумрудном платье и слингбэках: королева Летиция на мероприятии в Мадриде

Это первый выход Летиции после церемонии присяги ее старшей дочери - принцессы Леонор - будущей королевы Испании.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева появилась на мероприятии в хорошо знакомом нам платье от французского бренда Sandro Paris, в котором дебютировала в 2018 году. С тех самых пор мы потеряли счет, сколько раз Ее Величество надевала это платье красивого изумрудного цвета с принтом пейсли, V-образным вырезом и плиссированной юбкой длины миди. Наряд королева дополнила черной сумкой, которую выгуливала много раз и черными слингбэками от Carolina Herrera на невысоких каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В ушах у Летиции были ее любимые серьги от Gold&Roses, она сделала классический дневной макияж, распустила и уложила локонами волосы и выглядела потрясающе. Натуральный цвет волос Летиции к лицу, и она из тех королев, которые не закрашивают седину.

Напомним, на церемонии присяги своей дочери королева Летиция появилась в платье в принт polka dot.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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