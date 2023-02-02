В любимом изумрудном платье: королева Летиция с мужем блистала на приеме во дворце

Королева Летиция и король Филипп VI встретились с представителями Красного Креста во дворце Сарсуэла в Мадриде.

50-летняя Летиция надела одно из своих любимых изумрудных платьев от Sandro с асимметричными узорами на лифе и юбке и плиссированным подолом, а также V-образным декольте, подобрав к наряду черные туфли-лодочки из кожи и набросив сверху длинное черное пальто.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Ее Величество распустила волосы, надела серьги-гвоздики в виде лепестков и сделала насыщенный макияж глаз, а губы накрасила практически нейтральным цветом. На пальце у нее было ее любимое новое кольцо.

Король Филипп VI был в сером костюме в полоску, светлой рубашке и подобрал изумрудный галстук, который отлично гармонировал с платьем его супруги. В последнее время супруги часто выходят в свет вместе.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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