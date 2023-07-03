В любимом килте: король Чарльз III прибыл на королевскую неделю в Шотландию

Король Чарльз и королева Камилла готовятся к своей второй коронации, которая пройдет в Шотландии.

Монарх уже прибыл в Эдинбург и сегодня посетил Дом Киннейла. Сообщается, что король и королева проведет традиционные мероприятия в Шотландии до четверга во время так называемой королевской недели.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

5 июля состоится Национальная служба благодарения, на которой Чарльз и Камилла будут награждены шотландскими почестями. Хотя несмотря на то, что эту церемонию называют второй коронацией монарха, корону на его голову возлагать не будут.

Это первые мероприятие монарха на королевской неделе с тех пор, как он взошел на престол. Сегодня король в традиционном шотландском килте приехал в Дом Киннейла в Бо'нессе, Фолкерк, чтобы встретиться с представителями благотворительных организаций, в том числе его собственной, The Princes Trust, а также Cycling Without Age Scotland и Sustainable Thinking Scotland.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Позже Его Величество посетит дворец Холирудхаус, где примет участие в своей первой церемонии вручения ключей в качестве монарха. Это давняя традиция в королевской семье, когда монарху ежегодно вручают ключи от города Эдинбург.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Также сегодня вечером король и королева примут участие в приеме на Королевской яхте "Британия" по случаю 25-летия ее прибытия в Эдинбург. Так что увидим и королеву Камиллу в каком-то новом образе.

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