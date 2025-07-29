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В любимом килте: король Чарльз посетил ряд мероприятий в шотландском Кейтнессе
Король Чарльз III и королева Камилла уже прибыли в Шотландию, где проведут остаток лета.
Сегодня Его Величество король находится с визитом на крайнем севере Шотландии.
Монарх прибыл на прием в поддержку общин Кейтнесса, организованный Управлением по выводу из эксплуатации ядерных объектов в гавани Скрабстер в Терсо, в Шотландии. Король Чарльз посетит ядерное транспортное судно и откроет мемориальную доску в честь 70-летия выведенного из эксплуатации ядерного объекта, где в 50-х годах инженеры экспериментировали с плутонием и ураном для получения электроэнергии.
Монарх появился на мероприятиях в красном килте, белой рубашке, жилете и пиджаке, а также галстуке в зелено-красную полоску.
Отметим, что король давно привязан к окрестностям Кейтнесса и регулярно летом посещает близлежащий замок Мей – любимый замок его бабушки королевы-матери Елизаветы. Она купила замок Мэй всего за 100 фунтов стерлингов и любила проводить там несколько недель в году, в основном в августе и октябре.