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В любимом клетчатом пальто и ботильйонах: принцесса Беатрис вышла в свет с мужем

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В любимом клетчатом пальто и ботильйонах: принцесса Беатрис вышла в свет с мужем

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис вышла в светское общество вместе со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.

Супруги присутствовали на Фестивале Святого Джеймса в поддержку The Quintessentially Foundation и проекта Firefly в церкви Святого Джеймса в Лондоне.

Беатрис была в этот вечер в хорошо знакомом нам пальто серо-белого цвета в крупную клетку от Temperley London и черных ботильйонах Louis Vuitton, стоимостью 1270 долларов. В руках у принцессы была черная сумка на короткой ручке.

Принцесса Беатрис / © Getty Images
Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса собрала волосы сзади заколкой, сделала легкий макияж глаз и немного блеском подчеркнула губы.

Ее муж Эдоурдо был в темном пальто, брюках и замшевых коричневых слипонах. Пара позировала вместе на фоне рекламного стенда.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images
Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Беатрис в блестящем платье с глубоким декольте блистала на светской тусовке в Лондоне.

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Дата публикации
Просмотры
319
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