В любимом костюме и кейп-накидке: герцогиня Камилла с принцем Чарльзом приехали в Глазго

В любимом костюме и кейп-накидке: герцогиня Камилла с принцем Чарльзом приехали в Глазго

Королева Елизавета II пропускает саммит COP26 в Глазго, но вместо нее там присутствуют ее наследники.

Принц Уэльский Чарльз – первый в линии наследования трона, приехал на конференцию саммита ООН по климату COP26 в Глазго вместе со своей супругой герцогиней Корнуольской Камиллой.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

Саммит ООН по климату в Глазго собирает лидеров со всего мира в крупнейшем городе Шотландии, чтобы изложить свое видение решения общей проблемы глобального потепления.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

74-летняя Камилла в первый день конференции появилась на публике в изумрудном костюме: жакете, поверх которого была черная кейп-накидка. и юбке длины чуть ниже колен прямого кроя. И обута в высокие замшевые сапоги на устойчивых не очень высоких каблуках. В руках Камилла держала любимую изумрудную сумку от DeMellier London (такая же есть и у герцогини Сассекской Меган, супруги принца Гарри).

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

У Камиллы была классическая укладка, макияж на лице, она была в кожаных перчатках и без маски. Вероятно, все участники конференции вакцинированы и могут посещать мероприятие без масок. Принц Чарльз выглядел хорошо в синем полосатом костюме.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

Ожидаем присутствие на саммите и герцога и герцогини Кембриджских.

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