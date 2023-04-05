В любимом костюме и с красивым галстуком: представлен первый портрет короля Чарльза III

Его автором стал художник Аластер Барфорд. А вчера, 4 апреля, состоялась презентация этого портрета публике.

Портрет короля Чарльза III и его автор Аластер Барфорд / Фото: Getty Images

Король запечатлен на портрете в своем любимом темно-синем костюме в тонкую полоску, в белой рубашке и пастельном галстуке, а на запястье монарха виднеется какой-то золотой браслет и часы. Чарльз на портрете действительно похож на себя.

Портрет короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Также Букингемский дворец представил новое портретное фото короля Чарльза и королевы Камиллы, его автором стал фотограф Хьюго Бернанд. Подробнее о снимке мы уже рассказывали ранее.

Король Чарльз III и королева Камилла, автор фото Хьюго Бернанд / Фото: Getty Images

А еще публике показали, как выглядит приглашение на коронацию короля и королевы, которая состоится через месяц – 6 мая 2023 года. Поклонники монархии с трепетом ждут этот день, как и сам Чарльз, который уже бывал на коронации своей матери королевы Елизаветы II в 1953 году, но ему тогда было 4 года.

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