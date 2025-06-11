В любимом костюме и золотых украшениях: принцесса Кейт вышла на публику в стильном луке

Принцесса Кейт / © Associated Press

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Принцесса Уэльская после короткого перерыва в работе порадовала поклонников новым появление на публике. Кэтрин посетила музей Victoria and Albert Museum East Storehouse в Лондоне.

Принцесса Кейт на экскурсии V&A / © Associated Press

Во время своего визита принцессе провели особую экскурсию, поскольку она смогла заглянуть закулисье музейных стен и посмотреть как хранятся экспонаты. East Storehouse — первый из двух новых культурных объектов под эгидой V&A East, которые откроются в Восточном Лондоне. Второй, V&A East Museum, должен открыться весной 2026 года.

Принцесса Кейт на экскурсии V&A / © Associated Press

По этому случаю Кейт вновь надела элегантный костюм от Alexander McQueen, который она уже носила несколько раз в предыдущие годы.

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Наряд она дополнила белой футболкой, туфлями-лодочками от Prada и золотыми украшениями, среди которых были серьги от бренда Carousel Jewels.

Принцесса Кейт на экскурсии V&A / © Associated Press

Принцесса Кейт на экскурсии V&A / © Associated Press

В East Storehouse хранится более полумиллиона артефактов, включая 350 тысяч библиотечных книг, 250 тысяч объектов и тысячи писем, плакатов и листовок. В его коллекцию также входят платья, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II.

Принцесса Кейт на экскурсии V&A / © Associated Press

Принцесса Кейт на экскурсии V&A / © Associated Press

Принцесса Кейт на экскурсии V&A / © Associated Press

Принцесса Кейт на экскурсии V&A / © Associated Press

Принцесса Кейт на экскурсии V&A / © Associated Press

«Специальное посещение V&A East Storehouse и новый вид музейного опыта. Созданное для того, чтобы открыть доступ к более чем 600 тисячам экспонатов, это специально спроектированное пространство как никогда близко приближает людей к замечательным коллекциям V&A. От моды до фильмов, от дизайна до перформанса — каждый предмет рассказывает историю исключительного творчества, мастерства и культурного наследия», — говорится на официальной странице в Instagram Уэльских.

Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская Кэтрин / © Associated Press Принцесса Уэльская Кэтрин / © Associated Press Принцесса Уэльская Кэтрин / © Associated Press