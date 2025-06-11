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В любимом костюме и золотых украшениях: принцесса Кейт вышла на публику в стильном луке
Сочетание лаконичной белой футболки, пиджака и прямых брюк — идеальный выбор для любой деловой встречи, что Кейт в очередной раз всем продемонстрировала.
Принцесса Уэльская после короткого перерыва в работе порадовала поклонников новым появление на публике. Кэтрин посетила музей Victoria and Albert Museum East Storehouse в Лондоне.
Во время своего визита принцессе провели особую экскурсию, поскольку она смогла заглянуть закулисье музейных стен и посмотреть как хранятся экспонаты. East Storehouse — первый из двух новых культурных объектов под эгидой V&A East, которые откроются в Восточном Лондоне. Второй, V&A East Museum, должен открыться весной 2026 года.
По этому случаю Кейт вновь надела элегантный костюм от Alexander McQueen, который она уже носила несколько раз в предыдущие годы.
Наряд она дополнила белой футболкой, туфлями-лодочками от Prada и золотыми украшениями, среди которых были серьги от бренда Carousel Jewels.
В East Storehouse хранится более полумиллиона артефактов, включая 350 тысяч библиотечных книг, 250 тысяч объектов и тысячи писем, плакатов и листовок. В его коллекцию также входят платья, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II.
«Специальное посещение V&A East Storehouse и новый вид музейного опыта. Созданное для того, чтобы открыть доступ к более чем 600 тисячам экспонатов, это специально спроектированное пространство как никогда близко приближает людей к замечательным коллекциям V&A. От моды до фильмов, от дизайна до перформанса — каждый предмет рассказывает историю исключительного творчества, мастерства и культурного наследия», — говорится на официальной странице в Instagram Уэльских.