В любимом пальто и галстуке с динозаврами: король Чарльз III на службе

Его Величество король очень любит свое пальто цвета кемел. В нем он ходит очень давно и, похоже, это его самое любимое пальто в гардеробе.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Вчера, 8 января, король Чарльз III посетил службу Богоявления в церкви Святого Лаврентия, Castle Rising, недалеко от поместья Сандрингем, где они с королевой Камиллой проводят рождественские каникулы. Он появился на публике в этом пальто, под которое надел светло-голубую рубашку в тонкую клетку и галстук в принт динозавров, весьма необычный выбор, не правда ли.

В этом же пальто король приезжал на рождественскую службу в церковь святой Марии Магдалины. Тогда вместе с ним была вся его семья.

Король Чарльз III на Рождество / Фото: Associated Press

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