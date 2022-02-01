В любимом пальто и каске: принц Чарльз посетил новое мероприятие

Принц Уэльский очень много работает. У будущего короля Великобритании много королевских обязанностей.

73-летнего Чарльза вчера сфотографировали, когда он беседовал с министром науки, исследований и инноваций Великобритании во время визита в Astroscale в Дидкоте.

А также он побывал в Управлении по атомной энергии Великобритании в Калхэме, где воочию увидел, как термоядерная энергия может сыграть ключевую роль в решении проблемы изменения климата за счет безопасного, устойчивого и низкоуглеродного энергоснабжения в будущем. Принц Чарльз озабочен проблемами изменения климата и всячески поддерживает различные инициативы, связанные с этой темой.

Принц Чарльз / Getty Images

На встречу сын королевы Елизаветы II прибыл в любимом верблюжьем пальто, под которым был серый классический костюм, рубашка в мелкую клетку и галстук. Также Чарльзу в целях безопасности пришлось надеть каску.

Принц Чарльз / Getty Images

Читайте также: