В любимом пальто и с маком на груди: короля Чарльза запечатлели в Сандрингеме

Монарха запечатлели, когда он покидал церковь Святой Марии Магдалины – это та самая церковь, которую члены королевской семьи ежегодно посещают на Рождество.

Король Чарльз выглядел бодро, был одет в свое любимое пальто верблюжьего цвета, серый классический костюм, белую рубашку и красный галстук в мелкий принт. На пальто у монарха была прикреплена брошка "Красный мак", которую члены королевской семьи носят весь ноябрь в помять о погибших воинах Великобритании и Стран Содружества.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, после насыщенного тура по Австралии и Самоа король Чарльз и королева Камилла провели короткий отпуск в Индии.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

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