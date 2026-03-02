ТСН в социальных сетях

Общество
163
1 мин

В любимом пальто и с зонтом-тростью: короля Чарльза запечатлели по пути на службу

Король Чарльз посетил в воскресенье службу в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Монарх вышел из дома, чтобы посетить церковь в том же поместье, где проживает его скандальный брат Эндрю, однако было подтверждено, что Чарльз не планирует посещать Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

В воскресенье 77-летнего короля запечатлели, когда он направлялся на службу в церковь Святой Марии Магдалины. Он был без своей жены, королевы Камиллы, которая часто сопровождает его на службу.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Чарльз был одет в классическое пальто верблюжьего цвета и серый костюм, а обут в рыжие замшевые туфли. В руках он держал зонт-трость, видимо погода в Сандрингеме в выходные была дождливой.

Выход короля состоялся после того, как стало известно, что монарх уехал в Сандрингем после напряженной недели, продолжая преодолевать последствия ареста его младшего брата, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Бывший принц Эндрю и король Чарльз / © Associated Press

Бывший принц Эндрю и король Чарльз / © Associated Press

