В любимом пальто и с зонтом-тростью: короля Чарльза запечатлели в Сандрингеме

Монарх посетил воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем, что в Норфолке. Это та самая церковь, где члены королевской семьи собираются на рождественскую службу.

Монарх прибыл в церковь в костюме и любимом пальто и с зонтиком-тростью в руке. Король часто появляется на воскрестной службе именно в этом пальто верблюжьего цвета, несмотря на то, что ему много лет, оно прекрасно сохранилось.

Выходные Чарльз, как правило, проводит в своем загородном поместье Сандрингем. Ходят слухи, что именно в Сандрингем переедет Эндрю Маунтбеттен Виндзор после выселения из дома Royal Lodge на территории Виндзорского Хоум-Парка, что было связано с лишением его титулов.

Королева Камилла не посетила вместе с королем службу. Возможно, она провела выходные со своими внуками в загородном поместье, прежде, чем они вернулись в школу после каникул.