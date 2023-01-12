В любимом пальто и серьгах свекрови: принцесса Уэльская с мужем Уильямом приехали в Ливерпуль

Принц и принцесса Уэльские возобновили свои королевские обязанности после новогодних каникул. Супруги сегодня прибыли в Ливерпуль.

Кейт и Уильям официально открыли новую больницу Королевского Ливерпульского университета во время визита сегодня. Принцесса Уэльская выглядела весьма сдержанно и была одета в клетчатое пальто Holland & Cooper с черным платьем в рубчик с поясом от Cefinn и подходящие туфли на каблуках Gianvito Rossi. Свой образ она дополнила сумкой Mulberry Amberley и серьгами с сапфирами из комплекта, ранее принадлежавшего принцессе Диане. У Кэтрин были распущены длинные волосы, накручены локонами внизу, и она сделала насыщенный макияж.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Принц Уильям надел рубашку, темно-зеленый джемпер и синий пиджак в сочетании с брюками синего цвета и своими любимым замшевыми сапогами коричневого цвета.

Это первый выход пары после выхода нашумевших мемуаров принца Гарри "Запасной", в которых он буквально "втоптал в грязь" имя принцессы Кейт. Вчера, напомним, папарацци запечатлели Кэтрин за рулем автомобиля.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Предыдущий публичный выход пары состоялся еще в декабре на Рождество, когда Уэльские вместе с другими членами семьи посещали церковь в Сандрингеме.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

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