В любимом пальто верблюжьего цвета: королева Камилла посетила выставку

Королева Камилла / © Associated Press

78-летняя королева надела свое любимое пальто верблюжьего цвета и приехала, чтобы прикрепить последний мак к эффектной экспозиции, на которой представлено более 31 000 символических цветов памяти, спускающихся каскадом с башни церкви Святого Варфоломея.

Женский институт «Пикок» (Висконсин) запустил проект в начале года, чтобы создать экспозицию из 10 000 вязаных на спицах и крючком маков в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Просьба была услышана по всему миру: более 31 000 маков были отправлены в организацию школами, молодежными организациями, домами престарелых и предприятиями со всей Великобритании и из-за рубежа.

Встретившись с волонтерами и членами WI, Камилла сказала, что проект — «прекрасная идея», и согласилась прикрепить последний мак, чтобы завершить каскад искусственных цветов возле церкви Святого Варфоломея.

Камилла возложила венок к мемориалу Первой мировой войны в церкви с запиской: «В память от Камиллы Р.»

На снимках видно, что под любимое пальто от Anna Valentine королева надела блузку в леопардовый принт и была в кожаных перчатках. Она много раз появлялась на публике в этом образе. Его дополняла брошка в форме ромба, а в ушах были жемчужные серьги-висюльки. Также королева сделала макияж и фирменную укладку.