В любимом платье и новых туфлях: королева Камилла побывала в школе

Камилла прибыла сегодня в начальную школу Морленда, чтобы открыть новую библиотеку коронации в Лондоне. Это одна из 50-ти специальных библиотек начальной школы, которые были преобразованы за последние двенадцать месяцев с помощью Национального фонда грамотности, чтобы отметить коронацию короля и королевы, прошедшую год назад.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева достала из своего гардероба одно из любимых летних платьев-рубашек в принт павлиньих перьев, которое дополнила маленькой бежевой сумкой на короткой ручке и бежевыми туфлями-лодочками на каблуках (похоже, новинкой).

Образ Ее Величество дополнила золотой цепочкой с подвесками, браслетом Van Cleef & Arpels и еще одним золотым браслетом на запястье с крестом, надела золотые серьги и была с помолвочным кольцом, которое носит не снимая.

У Камиллы была ее знаменитая укладка и дневной макияж на лице.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, на прошлой неделе Камилла и ее супруг король Чарльз вместе посетили мероприятие с тех пор, как король начал проходить лечение от рака. Также во время приема в Букингемском дворце королева рассказала, почему не позволила Чарльзу вернуться к работе раньше.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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