В любимом платье и пальто с поясом: королева Летиция приехала на кинофестиваль

Королева облачилась для этого выхода в свое любимое бордовое платье длины миди от Massimo Dutti, которое носила много раз. Наряд с высоким воротом и рукавами "летучая мышь" идеально сочетался с кожаными туфлями-лодочками на невысоких каблуках от Magrit.

Поверх платья Летиция надела черное пальто Carolina Herrera с поясом на талии. А образ дополнила серьгами каплевидной формы от PDPAOLA и кольцом Coreterno, которое она всегда носит на указательном пальце.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

У королевы были распущены и уложены волосы, а на лице макияж в любимых розовых оттенках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, несколько дней назад королева Летиция и король Филипп VI приветствовали в Королевском дворце в Мадриде президента Арабской Республики Египет - Абдель Фаттаха ас-Сиси. Королева появилась на приеме в классическом костюме-двойке из твида темно-синего цвета и туфлями-лодочками от бренда Magrit.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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