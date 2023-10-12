В любимом платье и с бокалом в руках: королева Камилла на приеме в Кларенс-Хаус

Король Чарльз и королева Камилал уже вернулись из Шотландии, где в замке Балморал проводили летние каникулы.

Вчера Ее Величество королева организовала прием в Кларенс-Хаусе по случаю 30-летия Фонда передовых искусств. На нем также присутствовала британская актриса Хелена Бонем Картер.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

На приеме Камилла поделилась своей любовью к поэзии с актрисой Хеленой Бонем Картер и другими собравшимися гостями, заявив, что до сих пор может читать наизусть свое любимое стихотворение "Матильда" Илера Беллока.

Вечер был посвящен работе издателя Уильяма Зигхарта, который основал фонд и является автором Национального дня поэзии, премии Forward Prize for Poetry и ежегодной антологии лучших стихов года, пишет express.

Королева Камилла и Хелена Бонем Картер / Фото: Getty Images

76-летняя королева была одета в одно из своих любимых платьев зеленого цвета с павлиньим принтом от Фионы Клэр, дополнив образ туфлями от Eliot Zed на каблуках, золотой подвеской с рубином (камень ее рождения в июле) в центре и инициалами пяти ее внуков. Вторая подвеска на шее королевы была от Kiki Mcdonough. На запястье Камиллы сверкало несколько браслетов в том числе и любимый от Van Cleef & Arpels, а в ушах были серьги с бирюзой.

Королева Камилла сделала красивую укладку и вечерний макияж и выглядела изящно. В руках она держала бокал с напитком.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что пьет королева Камилла.

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