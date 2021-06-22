В любимом платье и с идеальной укладкой: герцогиня Камилла на пикнике

Герцогиня Корнуольская обожает читать книги.

Ее Королевское Высочество встретилась на пикнике со школьниками. Она как покровительница Национального фонда грамотности читала детям книгу, сидя на лужайке в парке Сент-Джеймс.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Сегодня в Лондоне не очень жаркая погода, поэтому герцогиня надела одно из своих любимых платьев с принтом в виде перьев, сочетая его с бежевым тренчем от Burberry. Также на ней были коричневые кожаные туфли на невысоких каблуках, а образ гармонично дополняли массивные золотые серьги, несколько украшений на шее и браслетов, которые Камилла так любит.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

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Укладка герцогини Корнуольской в этот раз была идеальной. Белые волосы хорошо были уложены и их не вздымал ветер, как это иногда случается с Камиллой. Чего не скажешь про ее супруга принца Чарльза. Он также сегодня посетил мероприятие сольно и даже оказался в небольшой конфузной ситуации, связанной с его прической.

Принц Чарльз / Getty Images

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Украшения герцогини Корнуольской Камиллы (11 фото)

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