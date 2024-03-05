В любимом платье и с идеальной укладкой: королева Летиция приехала в Севилью

Супруга короля Испании приехала в конференц-центр FIBES в Севилье.

Летиция приехала в темно-синем трикотажном платье с крупным цветочным принтом и тонким черным поясом на талии от Galcon Studio, в котором впервые появилась на церемонии вручения наград Art and Letters Awards Фонда принцессы Жироны. К платью королева подобрала черные кожаные туфли на невысоких каблуках от испанского бренда Pinkchic guagua.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На прошлой неделе Летиция появилась на публике с обновленной прической, сегодня ее укладка выглядит идеально, а макияж на лице выполнен в теплых оттенках. Из украшений на Ее Величестве были цветочные серьги и любимое кольцо Coreterno.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, еще недавно во время визита в Барселону королева Летиция была запечатлена еще со своей старой прической. Видимо к новому весеннему сезону ей захотелось перемен.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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