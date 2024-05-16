В любимом платье и с помятым платком: королева Камилла посетила новое мероприятие

Ее Величество присоединилась к открытию этого года под названием "Сила чтения", целью которого является прославление чтения книг для детей и молодежи.

Камилла является покровительницей Charleston Trust. На мероприятии королева встретилась с известной детской писательницей Жаклин Уилсон и комиком сэром Ленни Генри, прежде чем произнести короткую речь с трибуны.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева надела в этот раз шелковое платье-рубашку от Bombshell с принтом павлиньих перьев, которое уже неоднократно носила ранее, поверх него надела тренч и подобрала к нему рыжие туфли на невысоких каблуках и сумку Bottega Veneta. На шее у королевы был платок красивого изумрудного оттенка, на котором были видны заломы, вероятно, помощник Камиллы не погладил его.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Образ Ее Величество дополнила золотыми серьгами-лепестками, золотыми браслетами на запястье, в том числе и Van Cleef & Arpels, фирменной укладкой и дневным макияжем.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Вчера, Камилла вместе с мужем Чарльзом посетила вторую садовую вечеринку в Букингемском дворце, где появились в красивых аутфитах, словно подбирали луки для светского выхода в унисон.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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