В любимом платье и шляпе с перьям: королева Камилла составила компанию королю Чарльзу на Играх Бремара

Король Чарльз и его супруга королева Камилла посетили Игры Бремара, которые так любила покойная королева Елизавета II.

Камилла на этой неделе вернулась в Шотландию специально для участия в этом мероприятии после плотного рабочего графика в Лондоне.

75-летний монарх, казалось, был в приподнятом настроении, надев традиционный килт и спорран, чтобы посмотреть мероприятие, которое редко пропускала покойная королева Елизавета II. Сегодня исполняется два года со дня ее кончины.

Игры Бремара являются одними из самых известных Игр Хайленда. Это мероприятие было особенно любимым у Елизаветы II, которая редко пропускала зрелище, проходящее в сентябре недалеко от замка Балморал в Абердиншире, где обычно королева проводила свой летний отпуск.

Король Чарльз и королева Камилла на Играх Бремара / Фото: Getty Images

Камилла появилась на публике в темно-синем платье с принтом перьев от Fiona Clare, дополнив его лаконичной шляпой-таблеткой с перьям и коричневыми кожаными туфлями на невысоких каблуках. Образ королева традиционно дополнила золотой цепочкой с подвеской от Kiki McDonough Apollo с голубым топазом из желтого золота и подвеской с инициалами ее внуков, жемчужными серьгами, браслетом Van Cleef & Arpels и новым "браслетом дружбы", который начала носить недавно.

У Ее Величества были красиво уложены волосы, а на лице макияж.

Король Чарльз и королева Камилла на Играх Бремара / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на этой неделе во вторник Камилла посетила Бат, чтобы открыть новый онкологический центр. В четверг она впервые посетила Английский национальный балет с тех пор, как стала покровительницей в начале этого года. А позже в этот же день блистала в белом платье в горох на презентации новой книги своего сына Тома Паркер-Боулза.

Королева Камилла со своими детьми Лорой Лопес и Томом Паркер-Боулзом / Фото: Getty Images

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