В любимом платье от Carolina Herrera: эффектный светский выход королевы Летиции

Королева-консорт Испании надела на новое мероприятие старое платье и выглядела потрясающе.

49-летняя королева Летиция в четверг посетила 13-ю церемонию вручения премии в области журналистики имени Луиса Каранделла в Сенате Испании, в Мадриде.

Как и британская герцогиня Кембриджская, испанская королева Летиция умеет "стряхивать пыль" со старых платьев из своего гардероба, чтобы выйти в них свет снова и снова.

Королева Летиция / Getty Images

В этот раз она приехала на мероприятие в красном платье от Carolina Herrera, одном из ее любимых платьев. Приталенный силуэт-карандаш выгодно подчеркивает фигуру супруги короля Филиппа VI, так же как и широкая вставка, подчеркивающая талию. Свой потрясающий образ Летиция дополнила туфлями-лодочками в тон и клатчем из кожи крокодила. Также в ушах у нее были серьги с бриллиантами и рубинами, волосы королева распустила - они сияли на солнце, и не забыла надеть защитную маску.

Королева Летиция / Getty Images

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