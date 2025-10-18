В любимом платье с бахромой и высоких сапогах: королева Максима сходила на выставку

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Выставка была организована Центром королевы Максимы совместно с международной конференцией SIOP (Международного общества детской онкологии), которая в этом году проходит в Нидерландах.

Дети из Нидерландов, Суринама, Кении, Индонезии и Армении нарисовали своих личных героев, а профессиональные иллюстраторы превратили их в красочные киноплакаты, которые стали основой выставки.

Королева Максима посетила церемонию открытия, которая включала обсуждение важности международного сотрудничества в области детской онкологии и самой выставки.

Реклама

Для нового появления на публике королева выбрала уже знакомое нам платье с бахромой и длинным рядом золотых пуговиц по центру спереди от Oscar de la Renta и подчеркнула талию тонким поясом. Обута была в черные сапоги на каблуках Gianvito Rossi и в руках держала прямоугольный клатч.

Королева Максима / © Getty Images

Образ Ее Величества дополняли, как всегда, интересные аксессуары. В этот раз это серьги-диски с тремя фактурными жемчужинами Mercedes Robirosa, также она надела золотой браслет с цветными камнями, несколько колец на пальцы и сделала выразительный макияж и яркий маникюр.

Также на этой неделе королева блистала в великолепном зеленом платье и с красивой цветочной брошью на груди на мероприятии в Амстердаме.