В любимом платье с камнями: королева Мэри посетила бал во дворце Кристиансборг

Это мероприятие проводится в Дании уже 49 лет.

Король Дании Фредерик и королева Мэри устроили Бал искусств и культуры во дворце Кристиансборг. Приглашенными гостями мероприятия были различные представители мира искусства и культуры, которые посетили ужин и развлечения в Большом зале дворца.

Король Дании Фредерик и королева Мэри / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева выбрала для бала гламурное платье от бренда Jenny Packham оттенка розового золота, которое уже не раз носила на различные государственные мероприятия, а также позировала для портретов. Наряд расшит бисером, пайетками и камнями, а носила Мэри его в сочетании с красивой бриллиантовой тиарой.

Король Дании Фредерик и королева Мэри / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Организовав этот бал король и королева таким образом продолжили традицию, которая началась в 1976 году благодаря королеве Маргрете и принцу Хенрику, которые устроили такой вечерний прием для гостей. В то время встреча проходила под названием Arts et Lettres (Искусства и литература).

Королева Маргрете / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева Маргрете также посетила мероприятие, выбрав вечернее платье синего цвета, любимую шубу и украшения с бриллиантами.

Королева Маргрете / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Также детали мероприятия семья показала на своей официальной странице в Instagram.

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