В любимом платье с лимонами и в желтых лодочках: Джилл Байден в эффектном луке вышла из вертолета

В любимом платье с лимонами и в желтых лодочках: Джилл Байден в эффектном луке вышла из вертолета

Фотографы запечатлели семью Байденов по возвращении с уикенда в Уилмингтоне.

Президент Джо Байден с супругой Джилл Байден и внучкой Наоми вернулись в Белый дом с уикенда в их поместье в Уилмингтоне, штат Делавэр. Фотографы запечатлели, как они шли по южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Первая леди была одета в свое любимое платье миди с лимонным принтом от Oscar de la Renta стоимостью 2890 долларов. Талию она подчеркнула таким же поясом.

Джилл Байден / Associated Press

К наряду Джилл подобрала желтые лодочки, золотистый клатч-футляр и маску с таким же принтом, как и платье. Волосы она уложила в локоны, украсила уши жемчужными серьгами, а руки - часами и браслетами.

На Наоми было черное платье длины миди с V-образным вырезом, которое она сочетала с белыми туфлями на шпильке и черной сумочкой-клатчем. Волосы она собрала в низкий хвост, а в макияже сделала акцент на красной помаде. В ушах у нее были золотые серьги-кольцами, а на руке – золотой браслет и кольцо.

Джилл Байден / Associated Press

Джо надел синий костюм, белую рубашку и голубой галстук в полоску.

Джилл Байден / Associated Press

Напомним, ранее папарацци запечатлели Байдена вместе с внуками на кладбище, когда они возвращались с мессы в католической церкви Св. Иосифа в Брендивайне.

Джо Байден с внуками / Associated Press

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