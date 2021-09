В любимом платье с перьями: герцогиня Корнуольская с мужем посетила галерею

Наследник трона принц Чарльз и его жена Камилла находится с визитом в Глазго, Шотландия.

В Шотландии они носят титулы герцога и герцогини Ротсейских. Вчера, 8 сентября, королевская пара посетила художественную галерею и музей Келвингроув, чтобы отметить его 120-летие.

Они встретились с сотрудниками музея, а герцогиня Камилла пообщалась с детьми, которые изучают исчезающие виды животных в рамках информационно-просветительской программы галереи. В 2003 году музей был закрыт на реставрацию, а к моменту этого закрытия он считался самым посещаемым музеем и художественной галереей за пределами Лондона.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

74-летняя герцогиня Корнуольская появилась на публике в уже хорошо знакомом нам синем платье с принтом перьев, с длинными рукавами и аккуратным воротником. К нему подобрала бежевые кожаные туфли на каблуках, пеструю маску, которую периодически снимала с лица, и любимые золотые подвески на шее, а браслеты на запястьях. Макияж у Камиллы был максимально естественный, но глаза она подчеркнула неброскими стрелками.

Принц Чарльз был в сером костюме и своей любимой бирюзовой маске, которую носит часто.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

Сообщается также, что принц Чарльз посетил проект The Govan Home and Education Link Project (Govan HELP) и узнал о том, как организация меняет жизнь людей в Глазго. Проект поддерживает семьи с маленькими детьми в районе Гована.

Королевская пара сейчас находится в Шотландии на каникулах, они приехали по приглашению королевы Елизаветы II, она будет в Балморале до октября.

