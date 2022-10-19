В любимом платье с перьями: королева Камилла с мужем королем Чарльзом вышла в свет

Король Чарльз III и королева Камилла вчера посетили Project Zero в Уолтемстоу. Эта организация занимается привлечением молодежи к позитивной деятельности, содействием социальной интеграции и укреплению сплоченности общества. Посещая организацию, Их Величества встретились с сотрудниками и молодежью.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король был в синем костюме в тонкую полоску, белой рубашке в тонкую клетку с золотыми запонками и в галстуке.

А королева надела одно из своих любимых платьев сине-бежевого цвета с принтом в виде перьев, дополнив образ золотой цепочкой с двумя медальонами, серьгами-висюльками и несколькими браслетами на запястьях, в том числе и любимым от французской марки Van Cleef & Arpels. Также на королеве было помолвочное и обручальное кольца, которые она носит не снимая.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королевская чета была в приподнятом настроении: король Чарльз много смеялся и что-то все время говорил своей жене Камилле. Днем ранее королева сольно посетила церемонию вручения Букеровской премии в Лондоне.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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