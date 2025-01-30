В любимом платье Zara: принцесса Кейт совершила неожиданный визит в Уэльс

Принцесса Кейт совершила сегодня неожиданную сольную поездку в Уэльс, а дворец объявил о новом покровительстве Ее Высочества.

Кэтрин приехала в детский хоспис Tŷ Hafan в четверг утром, всего через несколько дней после церемонии Дня памяти жертв Холокоста в Гилдхолле с мужем принцем Уильямом.

Ее визит совпал с объявлением Кенсингтонского дворца о том, что Кейт сегодня стала покровительницей Tŷ Hafan, первого детского хосписа в Уэльсе.

"Гордый момент стать покровителем Tŷ Hafan. Открывшись в 1999 году как первый детский хоспис в Уэльсе, @ty_hafan продолжает оказывать специализированную помощь детям с заболеваниями, сокращающими продолжительность жизни, предлагая жизненно важную поддержку им и их семьям на протяжении всей жизни, в конце жизни и после нее", - говорится в сообщении на странице Уэльских в Instagram.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт прибыла в хоспис в сером платье от Zara с плетением Глен, которое носила впервые в 2020 году. У платья был широкий пояс на талии и бант на шее. У нее были распущены и накручены красивыми локонами волосы, в ушах золотые серьги и легкий макияж на лице.

Ранее покровителем хосписа был король Чарльз III (с 2001 года).

Принцесса Кейт провела время с детьми, поиграв с ними, а также пообщалась с персоналом.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Это уже второе мероприятие принцессы на этой неделе. 27 января она вместе с принцем Уильямом посетила церемонию, посвященную Дню памяти жертв Холокоста в Лондоне, где появилась в особенном ожерелье.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

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