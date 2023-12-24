В любимом праздничном свитере: принцесса Кейт неожиданно посетила рождественское чаепитие в Лондоне

Британская принцесса Кейт - супруга принца Уильяма - удивила детей и взрослых, когда неожиданно появилась в лондонском общественном центре. В организации проводилось чаепитие в знак признания вклада некоторых из тех, кто присматривает за детьми и молодежью.

Эта встреча состоялась в прошлом месяце и некоторые ее моменты были сняты на видео, их покажут вместе с концертом рождественских гимнов "Вместе на Рождество" на британском канале ITV в канун Рождества.

Также Кенсингтонский дворец опубликовал три фотографии из-за кулис этого чаепития. На фото Кейт была запечатлена в своем любимом праздничном коротком кардигане от бренда Miu Miu с красивыми белыми пуговицами и узором в виде белых роз.

Принцесса Кейт с Рико и Расселом Греем / Фото: Getty Images

Еще на принцессе были красные штаны и белая рубашка. Уши она украсила белыми серьгами с жемчужинами от бренда Cassandra Goad. Волосы Кейт уложили в элегантную прическу с пробором набок, а на лице у нее был лаконичный макияж.

Принцесса Кейт с Джорджем, Генри и Рэем / Фото: Getty Images

Во время чаепития она познакомилась с братьями Джорджем и Генри, с Рэем - музыкальным терапевтом из детского хосписа Восточной Англии, находящегося под патронажем принцессы, Брендой - медсестрой на пенсии из Сассекса, которая работает волонтером в местных школах, а также с Рико и его футбольным тренером Расселом Греем из Манчестера.

Принцесса Кейт и Бренда / Фото: Getty Images

Красный кардиган в гардеробе Кейт не новинка и она его надевала в прошлом году, тоже в предрождественский период. В кардигане от Miu Miu она появилась в трейлере к праздничному концерту.

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