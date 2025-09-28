В любимом саду: как выглядит новый официальный портет короля Чарльза III

Принцесса Анна представила портрет короля Чарльза

Принцесса Анна выглядела очень восторженной, представляя в пятницу в шотландском парламенте новый портрет своего брата, короля Чарльза. Фотография была сделана Милли Пилкингтон в прошлом году в Затопленном саду замка Балморал перед выступлением короля по случаю 25-летия парламента.

«Для меня было огромной честью получить приглашение сделать официальный портрет Его Величества в Шотландии», — сказала автор портрета. «Использование захватывающего дух фона садов Балморала и Хайленда позволило мне отразить теплоту и глубокую связь короля с природой и Шотландией», — добавила фотограф.

На портрете монарх изображен в окружении вереска, одетый в тартан короля Чарльза III, а в руках он держит трость ручной работы, подаренную ему на Играх горцев Мей.

Изображение монарха будет размещено рядом с портретом королевы Елизаветы II, представленным королевской принцессой в 2011 году.

Сняв с портрета красное бархатное покрытие, принцесса оставила запись в книге посетителей и осмотрела другие выставленные исторические экспонаты.

Напомним, недавно мы рассказывали, что король Чарльз сейчас проводит свой отпуск в Балморале и недавно к нему приехал его старший сын и наследник престола — принц Уильям. Они проведут несколько уединенных дней вместе.